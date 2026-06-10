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東哥遊艇5月營收227萬元 年減99.7%
台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）今（10）日公告5月合併營收227萬元，較去年同期減少99.7%。該公司指出，主要是因產品單價高，營收表現受產品組合差異而有所波動，此屬營業特性。
東哥表示，今年以來，各地戰事膠著持續，影響國際散裝貨輪航線調度，連帶影響國際散裝貨輪來台航期。然此波動為暫時性因素，近日美伊雙方互動頻繁，待未來散裝貨輪排程逐步回歸常態，積累船隻將陸續出船。
隨著全球頂級富豪人數持續攀升，金字塔頂端客群對豪華遊艇消費需求穩健，面對多變的外部環境，公司除持續推進核心製造業務，長期將經營主軸聚焦於「強化品牌優勢」，持續深化產品的核心價值，以在充滿挑戰的全球貿易局勢中，穩固市場領先地位。
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