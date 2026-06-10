快訊

「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

梁佑南淚曝傅子純「回來了」 進棚前鏡中見他走過比1手勢：來給大家打氣

聽新聞
0:00 / 0:00

東哥遊艇5月營收227萬元 年減99.7%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）今（10）日公告5月合併營收227萬元，較去年同期減少99.7%。該公司指出，主要是因產品單價高，營收表現受產品組合差異而有所波動，此屬營業特性。

東哥表示，今年以來，各地戰事膠著持續，影響國際散裝貨輪航線調度，連帶影響國際散裝貨輪來台航期。然此波動為暫時性因素，近日美伊雙方互動頻繁，待未來散裝貨輪排程逐步回歸常態，積累船隻將陸續出船。

隨著全球頂級富豪人數持續攀升，金字塔頂端客群對豪華遊艇消費需求穩健，面對多變的外部環境，公司除持續推進核心製造業務，長期將經營主軸聚焦於「強化品牌優勢」，持續深化產品的核心價值，以在充滿挑戰的全球貿易局勢中，穩固市場領先地位。

遊艇 東哥 營收

延伸閱讀

萬海營收／5月138億元 月增6.75%、年增22.9%

廣華營收／5月4.26億元 月減6.86％、年增6.24％

輔信5月營收年增8.4％ 產品組合優化挹注營運

大研生醫5月營收2億元 年增29.1％

相關新聞

富邦金獲利／創歷史同期新高！前五月海賺878億元、每股賺6.27元

富邦金（2881）2026年5月自結合併稅前盈餘191.1億元、稅後純益157.7億元。累計今年前五月合併稅前盈餘1,008.6億元、稅後純益878.5億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後純益（EPS）為6.27元。

美時營收／5月23.24億元、年增106% Alvogen 合併效應持續發酵

美時（1795）10日公布5月營收23.24億元，年增106%；前五月累計營收140.54億元，年增67%。美時表示，5月營收大幅年增，主要受惠於Alvogen的合併；今年前五月累計營收也大幅成長，除持續受惠於Alvogen的合併外，B2B業務強勁成長，也對營收帶來貢獻。

巨大、美利達今年首次單月營收較去年同期成長

自行車雙雄5月單月營收較去年同期轉為正成長，巨大集團（9921）2026年5月份合併營收53.57億元，較去年同期成長5.81%，從元月年減兩成、2月年減四成之後，情況逐漸改善，成為今年首次單月較去年同期成長。前五月累計合併營收234.28億元，較去年同期減少15.5%。

葡萄王營收／5月7.9億元 代工業務、自有品牌、上海葡萄王雙位數成長

葡萄王（1707）10日公布5月營收7.9億元，年減4.81%；前五月累計營收38.7億元，年減1.67%。

中鋼5月營收300億元年增2% 後市持續正向

中鋼（2002）10日公布5月合併營收299.5億元，較去年同期293.1億元增加6.4億元、年增2.19%；累計前5月營收1400億元、年減1%。中鋼單月營收維持年增表現，後市正向發展。

統一超營收／5月316億元、年增5.27% 創新高

統一超（2912）10日公布5月營收316.43億元，年增5.27%，累計前五月營收1,500.8億元，年增4.79％，單月、累月營收皆創歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。