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美時營收／5月23.24億元、年增106% Alvogen合併效應持續發酵
美時（1795）10日公布5月營收23.24億元，年增106%；前五月累計營收140.54億元，年增67%。美時表示，5月營收大幅年增，主要受惠於Alvogen的合併；今年前五月累計營收也大幅成長，除持續受惠於Alvogen的合併外，B2B業務強勁成長，也對營收帶來貢獻。
美時表示，今年截至5月為止，美國業務較去年同期成長124%，達新台幣82.97億元，占合併營收約59%，主要受惠於Alvogen的合併。亞洲業務維持穩定，營收為新台幣44.08億元，占集團合併營收約31%。美時的B2B業務較去年同期成長284%，達新台幣13.49億元，占合併營收約10%，受惠於重點產品上市，包括Nintedanib於歐洲及北美市場，以及Enzalutamide於南美及加拿大市場上市。
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