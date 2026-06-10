大研生醫5月營收2億元 年增29.1％

大研生醫（7780）10日公告5月合併營收達2.02億元，年增29.16％；今年1月至5月累計合併營收則達到8.38億元，相較去年同期成長36.53％，雙創下歷年同期新高，展現品牌持續向上的成長動能。

大研生醫表示，整體營收表現主要受惠於台、日雙市場穩健成長，5月適逢母親節電商購物季，對整體營收挹注明顯。

在國際市場方面，大研生醫日本市場穩定成長，目前以自營官網與Amazon平台為主要通路，銷售表現延續去年增勢，會員回購率與新客拓展同步攀升。核心產品高濃度魚油在完成產能調整與供應鏈優化後，已於恢復正常供貨，順利承接日本持續攀升的訂單需求；同時，大研生醫亦持續推出日本市場新品，包含純素的藻油與高濃度NMN抗老等保健品，其高濃度DHA 80%藻油鎖定素食客群與孕哺族等健康消費者，補齊Omega-3產品線版圖，而高濃度99.9% NMN則為抗老修護訴求的保健品，期待為日本市場營運挹注新成長動能。

大研生醫董事長林東慶表示，2026年營運表現持續穩定成長，前5個月的營收搭配節慶、海外市場深化及延續去年成長動能，更具體反映公司以臨床科學為基礎、堅持推出高品質產品，及國際通路布局的策略成果。

大研生醫現正推出年中最大檔「618健康補給祭」活動，官網全館35折起，德國頂級魚油、葉黃素、益生菌系列、超美研膠原蛋白飲等熱銷商品全面祭出折扣，期望承接消費熱度，進一步推動整體營收成長。