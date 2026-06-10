快訊

梅雨季要結束了？明鋒面再度北移 西半部、東部山區恐有局部大雨

「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

大研生醫5月營收2億元 年增29.1％

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
大研生醫董事長林東慶。圖／業者提供
大研生醫董事長林東慶。圖／業者提供

大研生醫（7780）10日公告5月合併營收達2.02億元，年增29.16％；今年1月至5月累計合併營收則達到8.38億元，相較去年同期成長36.53％，雙創下歷年同期新高，展現品牌持續向上的成長動能。

大研生醫表示，整體營收表現主要受惠於台、日雙市場穩健成長，5月適逢母親節電商購物季，對整體營收挹注明顯。

在國際市場方面，大研生醫日本市場穩定成長，目前以自營官網與Amazon平台為主要通路，銷售表現延續去年增勢，會員回購率與新客拓展同步攀升。核心產品高濃度魚油在完成產能調整與供應鏈優化後，已於恢復正常供貨，順利承接日本持續攀升的訂單需求；同時，大研生醫亦持續推出日本市場新品，包含純素的藻油與高濃度NMN抗老等保健品，其高濃度DHA 80%藻油鎖定素食客群與孕哺族等健康消費者，補齊Omega-3產品線版圖，而高濃度99.9% NMN則為抗老修護訴求的保健品，期待為日本市場營運挹注新成長動能。

大研生醫董事長林東慶表示，2026年營運表現持續穩定成長，前5個月的營收搭配節慶、海外市場深化及延續去年成長動能，更具體反映公司以臨床科學為基礎、堅持推出高品質產品，及國際通路布局的策略成果。

大研生醫現正推出年中最大檔「618健康補給祭」活動，官網全館35折起，德國頂級魚油、葉黃素、益生菌系列、超美研膠原蛋白飲等熱銷商品全面祭出折扣，期望承接消費熱度，進一步推動整體營收成長。

營收 Amazon 日本

延伸閱讀

統一超營收／5月316億元、年增5.27% 創新高

瓦城營收／5月6.08億元、累計27.58億元 皆連兩月創同期新高

朋億營收／5月10.83億元 月增52.3%、年增81.7% 半導體廠擴廠暢旺

全家營收／5月100.6億元、年增7.3%創單月新高 首度突破百億

相關新聞

富邦金獲利／創歷史同期新高！前五月海賺878億元、每股賺6.27元

富邦金（2881）2026年5月自結合併稅前盈餘191.1億元、稅後純益157.7億元。累計今年前五月合併稅前盈餘1,008.6億元、稅後純益878.5億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後純益（EPS）為6.27元。

美時營收／5月23.24億元、年增106% Alvogen 合併效應持續發酵

美時（1795）10日公布5月營收23.24億元，年增106%；前五月累計營收140.54億元，年增67%。美時表示，5月營收大幅年增，主要受惠於Alvogen的合併；今年前五月累計營收也大幅成長，除持續受惠於Alvogen的合併外，B2B業務強勁成長，也對營收帶來貢獻。

巨大、美利達今年首次單月營收較去年同期成長

自行車雙雄5月單月營收較去年同期轉為正成長，巨大集團（9921）2026年5月份合併營收53.57億元，較去年同期成長5.81%，從元月年減兩成、2月年減四成之後，情況逐漸改善，成為今年首次單月較去年同期成長。前五月累計合併營收234.28億元，較去年同期減少15.5%。

葡萄王營收／5月7.9億元 代工業務、自有品牌、上海葡萄王雙位數成長

葡萄王（1707）10日公布5月營收7.9億元，年減4.81%；前五月累計營收38.7億元，年減1.67%。

中鋼5月營收300億元年增2% 後市持續正向

中鋼（2002）10日公布5月合併營收299.5億元，較去年同期293.1億元增加6.4億元、年增2.19%；累計前5月營收1400億元、年減1%。中鋼單月營收維持年增表現，後市正向發展。

統一超營收／5月316億元、年增5.27% 創新高

統一超（2912）10日公布5月營收316.43億元，年增5.27%，累計前五月營收1,500.8億元，年增4.79％，單月、累月營收皆創歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。