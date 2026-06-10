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自行車雙雄5月營收出爐 巨大、美利達今年首次單月營收較去年同期成長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
美利達董事長曾崧柱。記者曾吉松／攝影
美利達董事長曾崧柱。記者曾吉松／攝影

自行車雙雄5月單月營收較去年同期轉為正成長，巨大集團（9921）2026年5月份合併營收53.57億元，較去年同期成長5.81%，從元月年減兩成、2月年減四成之後，情況逐漸改善，成為今年首次單月較去年同期成長。前五月累計合併營收234.28億元，較去年同期減少15.5%。

美利達（9914）5月營收22.85億元，年增18.34%，前五月累計99.69億元，年減17.33%，同樣是5月營收首度較去年同期成長。

巨大公司表示，自有品牌方面，隨傳統銷售旺季到來及新品陸續上市，帶動中國大陸與歐洲市場銷售表現同步成長。大陸市場除受益於行銷策略調整帶動中低階車款銷售外，部分產品價格優化亦挹注營收表現，單月營收年增逾三成。

歐洲市場銷售動能回升，在新品上市帶動下整體營收呈現正成長，其中德國地區表現尤為突出，單月營收成長逾三成。美國市場則持續受到WRO事件影響，高階產品供貨受限，單月營收仍呈現下滑。

美利達 營收 歐洲 巨大

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