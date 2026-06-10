自行車雙雄5月營收出爐 巨大、美利達今年首次單月營收較去年同期成長

美時（1795）10日公布5月營收23.24億元，年增106%；前五月累計營收140.54億元，年增67%。美時表示，5月營收大幅年增，主要受惠於Alvogen的合併；今年前五月累計營收也大幅成長，除持續受惠於Alvogen的合併外，B2B業務強勁成長，也對營收帶來貢獻。

2026-06-10 17:46