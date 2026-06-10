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葡萄王營收／5月7.9億元 代工業務、自有品牌、上海葡萄王雙位數成長

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

葡萄王（1707）10日公布5月營收7.9億元，年減4.81%；前五月累計營收38.7億元，年減1.67%。

葡萄王表示，雖直銷業務UVACO葡眾台灣市場短期仍面臨消費環境調整挑戰，但代工業務、自有品牌及上海葡萄王5月營收皆繳出雙位數成長表現。隨著獲利結構優化、產能利用率提升，以及馬來西亞市場正式啟動，營運體質持續升級，公司對中長期發展維持審慎樂觀看法。

在各事業單位表現部分，OEM／ODM延續成長動能，5月營收年增10.73%，前五月累計較去年同期成長31.15%。主要業績受惠國內原料出貨需求持續增溫，加上海外市場藥品出口，挹注穩定營收。公司指出，因應市場對多元劑型與高規格保健品需求提升，軟膠囊產線升級工程預計於6月正式回歸投產。升級後除可提升整體產能與接單彈性外，亦將大幅強化軟膠囊配方技術能力，可生產非純油配方軟膠囊，進一步拓展機能性原料與複方應用範圍，有助提升國內外保健食品代工競爭力，並擴大高附加價值訂單布局。

自有品牌配合母親節保健食品重點檔期，加上多項新品推出，帶動單月營收年增11.51%。其中主力商品樟芝及薑黃商品，新代言人愛用推薦拉升銷售向上；新品「莓好關係蔓越莓益生菌」，主打呵護女性私密，24小時隨時隨地常保潔淨舒適，上市即造成搶購熱銷；機能飲品PowerBOMB爆能能量飲，主攻夏天飲料旺季，提前布局推出驚奇新口味「早安古莫檸」、「哈哈真香」分別於兩大主力超商引領上市，結合代言人及各大社群網紅全力宣傳，為機能飲料類別注入強勁銷售力道。

上海事業體延續今年以來改善趨勢，5月營收年增22.89%，累計前五月年增12.34%。上海葡萄王指出，快消品功能性飲品代工業務目前已投入新瓶型模具設計，並依市場趨勢與客戶共同開發功能性汽泡飲品。品牌業務方面，除了繼續拓展經銷管道，也適度投入行銷資源及配合渠道辦理新品試飲暨促銷提升買氣，增加消費者對產品的認識。

直銷事業UVACO葡眾5月營收年減10.42%，累計前五月年減6.18%，主要反映台灣市場消費趨勢轉變及產業調整影響。面對台灣市場逐步成熟，公司持續透過產品創新及海外市場拓展尋求新的成長動能，隨著馬來西亞吉隆坡營運中心於5月底啟動試營運，海外布局已邁入新階段。值得一提，首波上市的Oatmeal葡眾餐包及Liprofac樟芝益膠囊市場反應亮眼，帶動會員拓展及組織培訓持續升溫。目前會員分布已涵蓋馬來西亞主要州屬，顯示當地市場對品牌及產品具高度接受度，也為下半年正式營運及海外市場拓展奠定良好基礎。

葡萄王 營收 上海

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