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華航集團5月營收212.3億元 創歷年新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航集團5月合併營業收入為 212.30 億元，較去年同期增幅 27.73%，創歷年單月新高。圖／聯合報系資料照
華航集團5月合併營業收入為 212.30 億元，較去年同期增幅 27.73%，創歷年單月新高。圖／聯合報系資料照

華航（2610）集團5月合併營業收入為 212.30 億元，較去年同期增幅 27.73%，創歷年單月新高。其中客運收入 110.98 億元，較去年同期增幅 11.86%，寫下歷年同期新高；貨運收入 82.63 億元，較去年同期增幅 53.50%，亦較上月增加 12.8%，創下今年新高。

5 月旅運市場持續暢旺，羅馬、維也納、法蘭克福、布拉格、雪梨及布里斯本等，平均載客率皆有 8 成 5 以上。另外甫結束的 TTE 台北國際觀光博覽會，華航各航線銷售亮眼，以曼谷、東京成田、首爾仁川最受旅客歡迎；隨著暑假旅遊旺季來臨，加上亞太地區多場大型活動及世界杯足球賽賽事帶動，6 月持續熱賣，以歐洲、北美等航線訂位率最佳。

貨運方面，5 月受惠 AI 領域投資力道持續強勁，帶動伺服器、半導體設備等相關高科技產品穩健出貨，空運市場價量齊揚；進入 6 月，中東戰事仍牽動國際油價走勢，本公司持續密切掌握產業動態，彈性佈署貨運航網與優化艙位配置，爭取加包機與高價貨源，同時依各地機制即時調整燃油附加費，並視市場動態調升整體運價。

隨畢業季及暑假來臨，華航推出學生暑期同行1+1優惠，兩人同行即可享豪華經濟艙／經濟艙購票 95 折，並加贈額外一件託運行李，開票期間即日起至今年 8 月 30 日。華航也推出「親子心旅伴」兒童機票優惠，即日起至今年 12 月 31 日，透過「兒童優惠專區」購票，兒童旅客即可享購票 5 折，適用於豪華經濟艙／經濟艙，讓親子旅遊更無負擔，詳情請洽華航官方網站。

華航 營收

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