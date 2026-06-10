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八方雲集5月營收創次高 漢來美食、瓦城和豆府同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
餐飲市場消費動能持續升溫，連鎖餐飲集團5月營收繳出亮眼成績。其中，八方雲集（2753）5月合併營收達8億元，創單月歷史次高及同期新高。圖／聯合報系資料照片
餐飲市場消費動能持續升溫，連鎖餐飲集團5月營收繳出亮眼成績。其中，八方雲集（2753）5月合併營收達8億元，創單月歷史次高及同期新高。圖／聯合報系資料照片

餐飲市場消費動能持續升溫，連鎖餐飲集團5月營收繳出亮眼成績。其中，八方雲集（2753）5月合併營收達8億元，創單月歷史次高及同期新高；漢來美食（1268）、瓦城（2729）及豆府（2752）也同步改寫歷年5月新高，顯示母親節聚餐需求加上展店效益發酵，帶動餐飲業提前迎接暑假旺季商機。

八方雲集10日公告5月營收8.0億元，月增5.16%、年增13.34%，僅次於今年3月的8.1億元；累計前五月營收38.2億元，年增6.56%，同樣寫下同期新高。公司表示，5月業績回升主要受惠於全月無長假干擾，日常外食需求回歸正常節奏，商業區、學區及社區型門市來客穩定回升。

此外，展店效益持續挹注成長動能。截至5月底，八方雲集在台門市已達1,049家，較去年同期增加20家；梁社漢排骨增至256家，同樣淨增20家；美國市場則由11家增至15家，多市場同步擴張帶動營收維持雙位數成長。

漢來美食10日公告5月營收5.98億元，月增16%、年增11%；累計前五月營收31.01億元，年增15%。公司指出，母親節聚餐需求及展店效益為主要成長動能，其中「漢來海港」及「島語」兩大自助餐品牌表現突出，三家島語餐廳單月營收較去年同期大增逾兩倍，持續成為集團成長主力。

瓦城5月營收6.08億元，年增11.44%；累計前五月營收27.58億元，年增6.92%，單月及累計營收已連續兩個月改寫同期新高。瓦城表示，母親節帶動聚餐需求回溫，加上5月新開的淡水瓦城及時時香門市表現亮眼，母親節當天翻桌率逼近五次；美國首店「Very Thai by 瓦城」也受惠當地節慶商機，翻桌率同樣超過五次，成為海外成長動能。

瓦城今日董事會並決議實施庫藏股計畫，預計自即日起至8月9日止，自市場買回80萬股普通股，作為未來轉讓員工之用，

豆府5月營收3.86億元，年增15.02%；累計前五月營收18.27億元，年增11.35%，同步改寫同期新高紀錄。公司表示，除既有品牌維持穩健成長外，5月在高雄岡山樂購廣場開出的第八家「樂麵屋」門市開始貢獻營收，也是推升業績的重要因素。

漢來美食 八方雲集 豆府 營收 瓦城 美食

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