中鋼5月營收300億元年增2% 後市持續正向

中鋼（2002）10日公布5月合併營收299.5億元，較去年同期293.1億元增加6.4億元、年增2.19%；累計前5月營收1400億元、年減1%。中鋼單月營收維持年增表現，後市正向發展。

法人分析，中鋼今年第一季仍受低價接單與鋼價谷底影響，隨著第二季盤價逐月調升，產品售價逐漸反映成本壓力，營運表現改善。

另一方面，近期亞洲鋼市庫存持續下降，也為鋼價提供支撐。大陸鋼協最新統計顯示，5月下旬重點鋼鐵企業鋼材庫存降至1,583萬公噸，較前一期大減294萬公噸，降幅高達15.7%，顯示鋼材去化速度加快，供給收縮與庫存下降，均有助於鋼價維持穩定。

展望下半年，隨著大陸減產政策持續推進、庫存維持低檔，以及全球基礎建設、能源轉型與電力設備需求支撐，高階鋼材市場仍具發展空間。中鋼在精緻鋼品、電磁鋼片及綠能相關產品布局逐漸發酵下，營運可望優於上半年。