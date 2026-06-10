富邦媒5月營收89.87億元 11日除息行情受矚目

momo富邦媒（8454）今（10）日公告5月合併營收89.87億元，月增8.5%，年增4.1%；累計今年1月至5月合併營收438.6億元，年增1.5%。富邦媒指出，5月受惠母親節送禮需求，美妝保健、3C家電等品類買氣升溫；進入6月後，618年中慶接力登場，加上夏季家電進入採買旺季，可望延續年中營運動能。

富邦媒日前股東常會通過2025年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利10元，配發率達88.57%。富邦媒自股東會後股價一路大漲，今（10）日被再次處置，每20分鐘撮合一次，「關禁閉」的管制時間與撮合頻率將雙雙遭到加重監管，撮合拉長至20分鐘一次，且今日起一路實施至6月24日為止。

今日股價開盤一度重挫至將近跌停的389元，但股價上沖下洗，最高達460元，盤中更達467元高價，最後收449.5元，終止連續漲停，但上漲23元，漲幅5.39%。富邦媒明日將進行除息，能否填息與股價走勢備受矚目。