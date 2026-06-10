統一超營收／5月316億元、年增5.27% 創新高

統一超（2912）10日公布5月營收316.43億元，年增5.27%，累計前五月營收1,500.8億元，年增4.79％，單月、累月營收皆創歷史新高。

受惠五一勞動節連假出遊、母親節送禮、報稅季等消費需求，台灣7-ELEVEN深耕uniopen會員、鮮食、咖啡、茶飲等話題商品及服務，架構便利生活服務平台，提升來客與消費動能，整體營運表現穩健成長。轉投資事業方面，統一美麗生活事業兩大品牌—康是美與星巴克，同步迎來全台雙600間門市，以全新「愿秀門市」展現品牌持續進化的生活服務樣貌。菲律賓7-ELEVEN、統一精工、統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一百華等表現亮眼，挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN打造OPENPOINT點數生態圈，藉由會員、點數、支付3策略持續擴大會員經濟，提供uniopen會員多元體驗，目前會員數已達近2,000萬名，5月因應綜合所得稅與房屋稅開徵，化身「繳稅神隊友」點數可折抵綜所稅帳單，搭配中國信託uniopen聯名卡及icash Pay放大繳稅回饋。另外也於各大通路品牌解鎖消費場域，跨通路提供會員累點服務。瞄準持有高額點數的會員設置「金點賞專區」，讓會員以點數兌換航空里程與知名樂園等旅遊活動，會員貢獻穩健成長。

5月夏季高溫屢創紀錄，台灣7-ELEVEN瞄準消暑飲食商機，涼麵、配菜、沙拉、水果等品類，注入新菜色，創新推出生食級鮭魚沙拉、嘉義風涼麵等差異化商品，並掌握近年市場訴求健康趨勢、蛋白質補充剛需，提供「蛋白友好」飲食選擇，擴大販售即食雞胸肉、蛋品、蔬食等商品，並於OPENPOINT APP架構「AI美食護照」以思考型對話AI技術準確推薦個人化餐點；同時聯名經濟發威，「星級饗宴」與美福飯店「潮粵坊」餐廳跨界聯名開發方便品嚐、年輕世代單身獨食，輕鬆體驗道地粵菜美食；夏日應景水果推出個人化「芒果切片盒」及「玉荷包荔枝杯」，24小時方便選購。此外7-ELEVEN甜點結構也成為夏日消暑首選，目前全台已有逾5千台甜點專櫃，整合進口與手工甜點、布丁、優格、果凍、優菓甜坊甜品等近百款商品，豐富選擇帶動消費需求，鮮食相關業績成長近1成。

台灣7-ELEVEN於夏日水果盛產豐收之際，整合全台逾7,300間門市及「i預購」、「i划算」線上平台，主打履歷芒果與在地當令鮮果，透過計畫性採購，協力支持在地農產，並把握五一連假、母親節、端午節送禮、iOPEN MALL歡慶開站三周年等節令商機規劃主題活動，串聯門市預購誌、i預購、i划算等平台，推出多項活動和新品；統一企業集團集結全台近萬個實體通路，連續五年貼心準備空運哥倫比亞進口康乃馨，邀請民眾溫馨傳情，挹注相關業績較去年同期成長近1成。

進入夏季冰飲品旺季，台灣7-ELEVEN滿足消費者消暑需求，飲料、冰品、啤酒等類別引領話題開發新品，整合思樂冰、雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋持續創新24小時現做冰品體驗，將IP周邊結合「冰品抽抽樂」活動促動年輕消費力；CITY系列強化多元品牌定位及差異化商品，CITY CAFE暢銷風味拿鐵系列全新推出「奶油爆米花風味拿鐵」、CITY PRIMA精品咖啡則持續「雙軌經營」提供精品愛好者不同風味咖啡豆選擇，「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金品牌，已布局全台逾3,500間門市販售，5月份展開國際茶日等多項優惠活動，「CITY TEA現萃茶」攜手寶可夢推出主題設計杯，掀起蒐藏熱潮，為夏日手搖飲旺季暖身，推升整體CITY系列成長逾1成。

邁入6月，台灣7-ELEVEN將積極掌握暑期出遊、國際足球賽事、端午連假等話題節令與活動，結合會員互動機制與線上線下平台優惠推出多樣生活提案，貼近民生需求，推升整體營運表現，預期再創新一波成長動能。