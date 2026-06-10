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台泥營收／5月126億元、年減0.06% 土耳其水泥銷量逐步回穩

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台泥（1101）10日公布5月合併營收126.1億元，月增3.27%，年減0.06%；前五月累計營收580.8億元，年減21.8億元，年減3.63%。

水泥事業方面，土耳其OYAK Cement今年第1季受極端氣候影響，降雨量較歷年高出50–60%，導致水泥銷量下滑，4–5月銷量已逐步回穩。葡萄牙Cimpor則受惠於當地售價上漲，營業額同步成長。土耳其及葡萄牙水泥1–5月累計營收253.1億元，較去年同期增加8.15億元。

此外，台泥表示，中國大陸水泥市場需求疲軟，價格延續弱勢，營收較去年同期下滑；台灣則受中央銀行信用管制及房貸緊縮政策影響，加上進口水泥低價競爭壓力，水泥及混凝土銷量下滑，但售價維持穩定。

能源事業方面，和平電力因運轉天數增加，1–5月累計營收51.6億元，比去年同期增加39.3%。

台泥 營收 土耳其

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