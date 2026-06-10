長榮航營收／5月223億元創新高 年增22.11%

長榮航（2618）5月客運營收達133.60億元，創歷年同期新高，年增率為16.35%，貨運營收達64.85億元，年增率為41.54%，合併營收達223.29億元，年增率為22.11%，創單月合併營收歷史新高。

累計今年前五月客運營收達669.63億元，累計合併營收達1,048.13億元，亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

客運方面，5月雖為傳統淡季，但受中東地緣政治局勢不確定性影響，整體歐洲市場部分航線供給受限，帶動西向市場需求集中，歐洲線載客率維持高檔；美洲線受惠於5月下旬轉為旺季，北美各級學校陸續進入暑假，加上6月2日COMPUTEX參展等題材，帶動需求逐漸升溫；短程線，適逢月初台灣及大陸五一連假、日本黃金周、中旬馬來西亞School Holiday及月底泰國佛誕節連假效應，訂位持續暢旺，在載客率不斷提升與票價維持高檔的雙重推動下，5月營收呈現淡季不淡的亮眼表現。

貨運方面，5月空運市場需求持續暢旺， AI供應鏈相關產品如半導體、伺服器及散熱設備等艙位需求持續維持高檔，同時季節性鮮貨的空運需求亦逐步升溫，進一步推升整體空運運量。面對市場需求的快速變化，長榮航空將持續靈活調配客貨機隊，並充分運用貨機及客機腹艙位，持續爭取高效益貨源以提升整體營收。

長榮航空將於6月26日起開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，提供每周4班的飛航服務，並採用三艙等配置之波音787-9機型飛航，除了皇璽桂冠艙及經濟艙，還配備有「類比商務艙」規格的全新第四代豪華經濟艙，民眾可至長榮航空官網訂位及購票。