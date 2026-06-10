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八方雲集5月合併營收8億 年增13.34%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
八方雲集公告2026年5月合併營收8.0億元，較2026年4月單月營收7.6億元月增加5.16%，較2025年5月同期營收的7.1億元成長13.34%，創歷年同期新高。記者屠惠剛／攝影
八方雲集公告2026年5月合併營收8.0億元，較2026年4月單月營收7.6億元月增加5.16%，較2025年5月同期營收的7.1億元成長13.34%，創歷年同期新高。記者屠惠剛／攝影

八方雲集（2753）公告2026年5月合併營收8.0億元，較2026年4月單月營收7.6億元月增加5.16%，較2025年5月同期營收的7.1億元成長13.34%，創歷年同期新高；累計2026年1至5月合併營收38.2億元，較2025年同期35.9億元成長6.56%，累計營收同樣寫下歷年同期新高紀錄。

5月營收達8.0億元是僅次於今年3月的8.1億元後的歷史單月次高紀錄，顯示集團業績動能並未因淡季、報稅季而受影響，營業績效維持在高檔水準。

八方雲集表示，5月份業績強勁回升，主要受惠於兩項結構性利多推升所致。首先，5月份為完整31天且全月幾乎無特殊連假干擾，上班族、學生及社區居民的日常外食回歸正常節奏，商業區、學區及廠辦周邊門市來客人流穩定回升，有別於4月連假造成區域人流外移、甚至出國的情況，5月對於日常主餐消費的外食需求明顯回升；其次，展店規模持續擴大帶動規模經濟效益，對比2025年5月底，台灣八方雲集品牌門市當時為1,029家，2026年5月已成長至1,049家，淨增20家；梁社漢排骨品牌也從236家擴張至256家，同樣淨增20家；美國門市則從去年同期11家擴張至15家，台灣美國多市場同步成長，門市規模的擴大直接放大合併營收基數，達成年增13.34%雙位數成長的漂亮成績。

八方雲集在美國加州第15家門市聖荷西（San Jose）於5月正式完成開幕，為北加州矽谷灣區第二個門市據點，與同屬灣區的聖塔克拉拉（Santa Clara）門市相互呼應，共同深耕矽谷科技重鎮市場；兩城市均為全球半導體與科技產業核心聚落，亞裔及華人人口比例高，對台式鍋貼、水餃及飯麵具有高度飲食文化認同，開幕後持續獲得廣大消費者熱烈迴響，矽谷灣區雙店點格局已然成形。

展望後市，八方雲集表示，加州第16家門市已於南加州聖蓋博（San Gabriel）展開試營運，聖蓋博素有「南加州中華美食重鎮」之稱，華人人口比例高、飲食文化高度融合，為南加州門市據點再添生力軍；集團今年美國門市目標數額為20家店，目前已完成16家門市開設，整體進度表現樂觀。而台灣市場方面則更積極導入數位化線上點餐平台機制，「八方點」線上點餐系統導入率已趨近全台門市80%，數位化服務成效顯著，將進一步提升門市服務量能與顧客點餐效率，以服務更多消費者。

營收 八方雲集 業績

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