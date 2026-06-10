大同5月營收年月雙減 電力設備遞延出貨所致

大同（2371）10日公告5月合併營收35.82億元，月減13.45%，年減14.30%。公司表示，主要由於部分電力新能源事業配合客戶現地安裝影響交期，且原計劃5月出貨的電力設備延至6月出貨所致；累計今年前5月合併營收192.09億元，年增1.02%。

大同指出，儘管5月營收受出貨遞延影響，電力核心事業群仍持續加強海外拓展計畫。公司於5月分別參加IEEE PES T&D 2026美國年度電力大展及JECA Fair 2026日本電設工業展。

大同進一步說明，繼先前於美國芝加哥IEEE展會接獲亭置式與桿上型變壓器訂單後，公司於日本JECA展會期間，也正式推出符合日本最新節能法規的Top-Runner 2026 T-NEX系列高效節能模鑄變壓器，在展會現場詢問度熱絡，並於日本展會前後成功斬獲數筆配電變壓器訂單。

針對海外市場拓展，大同分析，日本Top-Runner 2026節能制度業已全面實施，高效節能設備已成為進入日本電力市場的必要技術門檻；而美國市場則因AI科技趨勢及電網基礎建設更新等需求，具備高度迫切性。大同對此強調，未來將以集團整合的優勢及百年的深厚技術基礎，持續耕耘海外龐大商機。