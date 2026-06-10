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平和環保營收／5月4,950萬元 月增4.23％、年減5.88%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

平和環保-創（6771）10日公告5月合併營收4,950萬元，月增4.23%，年減5.88%；累計前五月營收2.28億元，年減14.72%。

平和環保表示，去年因美國關稅政策變化，呈現上半年穩定成長、下半年廢水代處理量縮減的特殊表現，在基期偏高的情況下，前五月累計營收雖較去年同期減少，但營收已自去年底逐步脫離底部，今年以來重回穩定攀升軌道。

與此同時，近年環保法規全面加嚴，自2027年起，環境部將正式實施新版加嚴的「放流水標準」，增訂或加嚴氨氮、磷、銅及自由有效餘氯等項目管制，總計將影響約3,000家事業。

其中，包含印刷電路板、製革、屠宰、肉品市場、金屬表面處理業、電鍍業、發電廠、半導體、光電業及化工業等。對此，平和環保透露，公司正與國內產研單位合作開發布局新版放流水標準的廢水處理技術，全力爭取法規加嚴帶來的新商機。

著眼於此，平和環保指出，公司核心競爭力在於可同時處理多種不同產業、不同水系的工業汙水，且能提供連續24小時代處理汙水服務，未來將以此優勢持續開發多元下游產業新客戶。

而在客戶開拓策略上，平和環保則強調，目前正朝向半導體等汙水處理難度較高的行業開發新客群，此舉不僅能提高汙水代處理單價，亦具備較高毛利率，有助於達到優化產品組合與獲利成長目標，目前相關業務已進入送樣階段，下半年可望順利進駐新客戶並貢獻業績。

營收 環保 環境部

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