台康生技營收／5月1.16億元 年、月雙增！下半年營收動能旺

台康生技（6589）10日公告5月營收1.16億元，年增56.35%、月增約42.08%；前五月累計營收5.07億元，年增43.25%。台康5月營收年、月雙增，對下半年營收亦表示樂觀。

台康表示，5月營收成長，除因原有乳癌生物相似藥「EG1206A」授權金認列外，亦受惠於既有CDMO專案轉廠至竹北，以及新案在技轉後期，於5月展開GMP生產前準備工作，更預期將陸續對2026年下半年營收產生顯著挹注效益。

台康亦表示，繼去年取得FDA/EMA對生物相似藥EG1206A三期臨床試驗豁免的正面回覆後，今年3月更與Sandoz及原廠Roche/Genetech於歐美主要市場達成上市專利和解協議。目前，EG1206A的送件與上市時程均依原定計畫推進，相關授權金也將逐步到位。整體而言，未來一至兩年營收的持續成長可望明顯展現。