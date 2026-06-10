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雲豹能源股東會／通過配發2元股利 將積極瞄準AIDC商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
雲豹能源總經理趙書閔。圖/本報資料照片
雲豹能源總經理趙書閔。圖/本報資料照片

雲豹能源（6869）10日召開115年股東常會，會中承認114年度營業報告書及財務報表，並通過每股配發2元現金股利。面對近期能源類股表現震盪，雲豹能源表示，隨著AI應用、半導體及資料中心帶動用電需求持續成長，公司將持續深化綠電交易、儲能及海外市場布局，並積極拓展AI能源基礎建設新商機，強化長期成長動能。

雲豹能源總經理趙書閔表示，AI帶來的不只是算力革命，更是電力革命。隨著高效能運算與資料中心快速發展，全球對穩定、低碳且具韌性的電力需求將持續增加。雲豹能源近年積極布局綠電交易、儲能及能源管理等領域，並持續擴大海外市場版圖，掌握能源轉型與AI發展帶來的新機會。

此外，雲豹能源亦積極布局AI算力中心（AIDC）相關能源基礎建設，透過成立「雲豹超算」，整合集團能源與算力資源，切入AI產業鏈發展，目標今年自台灣市場開始貢獻營收，明年挑戰倍數成長，並朝2030年成為集團兩位數營收占比的重要事業體邁進。

雲豹能源指出，旗下售電子公司天能綠電（7842）今年5月正式上櫃，累積綠電轉供合約量已突破341億度，穩居國內民營售電市場領導地位；儲能事業方面，台普威能源（7921）亦於5月登錄興櫃，累積海內外建置實績已突破412MW/1,055MWh，並持續深化日本市場布局，同時正式進軍澳洲市場，拓展海外成長動能。

展望未來，集團將持續結合綠電、儲能及能源管理領域的優勢，打造多元成長引擎，提升整體營運規模與股東價值。

雲豹能源 半導體 綠電 天能綠電

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