台灣虎航營收／5月15.2億元、年增約22% 創下同期新高

台灣虎航（6757）2026年5月自結單月營收15.2億元，較2025年同期年增約22%，創下歷史同期新高，主因班次數增加13%，載客率近九成，帶動整體營運表現同步成長。

受惠於今年第1季整體出遊熱絡帶動旅運需求，台灣虎航2026年1至5月累計班次數較2025年同期增加15%，累計平均維持九成載客率的高水準，累計營業收入亦較去年同期成長21%，持續創高。

台灣虎航於6月初亦宣布開賣高雄-石垣島、高雄-小松航線，高雄石垣島航線每周2班，高雄小松航線每周1班，皆於9月啟航。屆時，台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌(新千歲)、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩、熊本、石垣島、小松，將達11條高雄日本往返航線，提供南臺灣旅遊市場更多的選擇。

面對地緣政治引發的能源與航油價格(MOPS)波動，台灣虎航發揮組織扁平、決策迅速的特質，展現優異的營運韌性，在油價波動期間優先強化具備成本效益之航線運能，持續深耕日韓等高需求、高載客率之短程市場，確保整體航網獲利表現，並且全面檢視營運成本調節，主動應對市場變化，以確保旅客權益不受外部環境影響。

台灣虎航將持續以「領航四部曲」為發展核心，為股東創造長遠價值，為旅客帶來更優質、安心的飛行體驗。