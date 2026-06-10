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亞泥營收／5月62.96億元 月增10.57%、年減1.16%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
亞泥。圖／亞泥提供
亞泥。圖／亞泥提供

亞泥（1102）10日公布5月合併營收62.96億元，月增10.57%、年減1.16%。前五月累計營收268.2億元，年減8.28%。

亞泥表示，5月台灣營收較前月成長14%，主要受惠於嘉惠電力能量費率提升，帶動收入增加，加上投資收益挹注，推升整體營收表現；中國大陸市場方面，5月營收較前月成長4%，主因單月水泥銷量達191.8萬噸，較前月成長6%；惟市場價格持續調整，平均售價較前月下降4%。

若與去年1至5月同期相比，台灣市場營收受亞洲水泥、亞東預拌混凝土銷量減少，以及遠龍不鏽鋼銷量與售價下滑影響；中國大陸市場營收則較去年同期減少12%，主要受水泥售價年減15%、銷量年減2%影響，惟新增水泥貿易業務對營運帶來部分支撐。

亞泥指出，目前本業營運表現仍受兩岸水泥市場需求及價格波動影響，但在多元事業布局及業外投資挹注下，單月營收仍呈現雙位數月增，整體營運維持穩健。

營收 亞泥

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