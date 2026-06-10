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星宇航空營收／5月48.26億元、年增41.19% 累計232億元年增27.77%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空（2646）2026年5月總營收為48.26億元，月增率3.12%、年增率41.19%。示意圖。聯合報系資料照
星宇航空（2646）2026年5月總營收為48.26億元，月增率3.12%、年增率41.19%。示意圖。聯合報系資料照

星宇航空（2646）2026年5月總營收為48.26億元，月增率3.12%、年增率41.19%。1~5月累計總營收達232.66億元，較去年同期成長27.77%。客運方面，5月客運營收36.32億元，年增37%。

貨運方面，5月貨運營收為7.13億元，月增37%、年增68%，創下單月歷史新高。

受惠於全球AI伺服器及半導體設備零件需求強勁，亞洲至北美市場的高科技電子急單湧現，加上市場運價維持高檔，推升貨運營收再創佳績。

星宇航空第八架A330neo已於5月正式抵台，整體機隊規模達到33架，包含13架A321neo、8架A330neo、10架A350-900及2架A350-1000。隨著機隊持續擴編，星宇航空除持續在既有航網增加班數外，亦積極拓展新航點。

繼6月1日起開航台北－釜山及台中－釜山航線後，星宇航空將於8月1日正式開航首條歐洲航線台北－布拉格，每周3班。此外，10月1日將開航台北－峇里島航線，每周5班，提供旅客更多元的休閒度假選擇，進一步拓展亞洲航網版圖。

因應暑假旅遊旺季即將到來，市場需求熱絡，星宇航空持續強化航網布局與運能配置，並針對多條熱門航線增班，以提供旅客更彈性的飛航服務。7月1日至7月31日期間，台北－釜山航線將增班至每周12班；7月12日至7月31日期間，台北－清邁航線亦將增班至每周6班；另於7月11日至8月20日期間，台中－釜山航線將提升至每周5班，滿足暑期赴韓及東南亞旅遊需求。此外，8月1日至10月24日期間，台北－神戶航線每周整體班次提升至9班，進一步強化台日航線服務能量，提供旅客更多元的航班選擇。

隨著新機持續交付，星宇航空同步優化航網結構與機型配置。自7月2日起，台北－鳳凰城航線將升級以A350-1000機型執飛，提升長程航線運能與旅客飛行體驗；自10月1日起，台北－峴港航線將提升為每日1班；台北－吉隆坡航線亦將增至每日1班，並放大機型由A330neo執飛，提供旅客更舒適寬敞的飛行體驗。

星宇航空 營收

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