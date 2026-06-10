慧洋今年獲利展望佳 法人調高目標價逾一成

慧洋-KY（2637）今年適逢集中交船，加上Panamax及Handy運價大漲，及趁勢處分舊船，法人預估，2026年獲利可望改寫近四年新高，現金殖利率約4.1%，維持「持有」投資評等，調高目標價逾一成幅度。

大型本國投顧指出，慧洋-KY旗下Panamax及Handy等主力船型，自4月以來運價分別上漲27.2%、31.3%，並帶動獲利表現亮眼，自行結算5月每股稅前純益達0.77元。

法人分析，4月以來運價上漲主要原因，除先前觀望美伊戰爭而遞延的運輸需求回籠，及進入南美出口旺季，巴西穀物出口大港Santos發生塞港外，還有中國大陸對巴拿馬旗船舶加強行政檢查而消耗運力、中東戰爭推高石油及天然氣價格，引發煤炭的替代需求。

雖然上半年散裝運價表現強勢，但Capesize及Panamax運價漲勢已經觸頂，並於5月底反轉向下，自高點以來跌幅分別達11.3%、4.6%。相較Handy仍保持高檔緩漲，並未跟進走跌。

展望第3季，在南美旺季過後，客戶租船需求減弱，租船成交狀況已開始減少，法人認為，Handy運價下行壓力將逐漸增加，所幸即使運價展望較為保守，但上半年合計有五艘新船加入營運，且處分舊船利益將認列入帳，預估慧洋-KY獲利將可望較本季提升。