嘉威營收／客戶拉貨效應顯現 5月年增超過七成 股價攻上漲停

嘉威（3557）公告5月營收3.34億元，年增78.61%、月增27.31%；累計前五月營收20.28億元，年減17.82%。嘉威表示，5月營收大幅成長，主要受惠客戶依交期出貨帶動，推升單月營收表現明顯優於去年同期。

受到5月營收帶動，嘉威10日股價表現強勁，盤中股價攻抵漲停價位來到25.4元，並成功鎖在漲停價位，股價自谷底翻升。

嘉威表示，為了獲取業績與訂單，今年持續開發新客戶、新產品線，在新客戶部分，透過經銷商，進軍美國、日韓等餐廳客戶，預計明年會有成果；新產品方面，增加收納產品線，包含冰箱、廚房、浴室或臥室等品項，且與客戶進行開發，今年新產品將陸續上線。

嘉威去年受關稅對全球貿易產生影響，加上越南新廠建置及設備支出龐大，2025年營收43.2億元，衰退 24.49％，每股盈餘為 0.1元，不過，公司表示，集團深耕經營生活日用品產業40餘年，擁有豐富經驗，面對景氣變化是正常現象，相信藉由新產品開發並精實生產管理，很快就能恢復穩定。

展望未來，為因應關稅政策變動及貿易型態改變，採取四大策略。1. 設置 FDG 進口商，利用休士頓倉庫，並以EDI設備與大客戶Walmart、Target做深度連結；2. 大數據應用：利用大數據反映市場需求，就近服務消費者；3. 品牌價值提升：提高品牌PREPARA的產品價值，直接對全世界高端市場行銷；4. 系統優勢：利用倉庫優勢及EDI電腦系統，從 B2B 轉型到 B2C。

嘉威表示，疫情後線上採購已成為主流，這是全球市場結構的改變，公司也積極布局線上銷售，目前已與近10個品牌合作在網路上販售，希望透過品牌效應來提升產品價值，並且正穩定發展中。

嘉威雖然5月營收成長顯著，但累計前五月表現仍較去年同期衰退。公司表示，主要是去年第1季的營收是近年來的高點，基期相對高，若與往年相比，今年的表現其實並沒有差異太大，實際營收已在慢慢回溫，隨著5月營收回升，第2季展望預期可相對穩定。

面對市場競爭環境，嘉威將重新爭取過去較少關注的餐廳市場，已經與多家經銷商洽談合作計畫，透過經銷商切入美國及日韓等餐廳業者，明年會帶來業績。新的產品線包含冰箱、廚房、浴室或臥室使用的塑膠盒、層架等，目前正跟客戶積極進行開發，會先從美國零售門市開始進行，今年就可看到新產品上架銷售。