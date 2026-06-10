首檔生技千金藥華藥一度衝破千元 再創歷史新高

台股10日逢五日線壓力，盤中下跌逾500點，而上市生技指數相對抗跌，其中股王藥華藥（6446）早盤一度攻上1,005元，衝破千元大關，創下歷史新高。

藥華藥5月營收創下新高，藥華藥5月營收24.6億元，月增19.1%、年增率並加速衝破一倍，達108.5%；前五月累計營收96.44億元，年增70.3%。

藥華藥指出，核心產品Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）在全球市場需求強勁，帶動營運表現再創佳績。而Ropeg用於治療真性紅血球增多症（PV）的加拿大藥證預計最快於2026年7月核准，藥華藥董事會先前並於4月決議，收購加拿大藥廠FORUS Therapeutics Inc.（FORUS）100%股權。

藥華藥Ropeg除了用在治療真性紅血球增多症（PV）外，新適應症原發性血小板過多症（ET）也獲衛福部核准。公司預計於2026年再陸續取得美國、日本、中國及韓國ET藥證，美國與日本預計最快於2026年8月核准。

藥華藥執行長林國鐘表示，全球有數百萬國際骨髓增生性腫瘤（MPN）病患，而ET與PV同屬MPN領域，患者規模相近，為藥華藥繼PV後之重要新適應症布局。

此外，藥華藥的Ropeg也可以用在原發性骨髓纖維化（MF），藥華藥指出，Ropeg用於PMF患者的全球第三期臨床試驗（HOPE-PMF）已接近完成收案，公司對於Ropeg於2028年取得PMF藥證具高度信心。

藥華藥今以993元開出，一度漲至1,005元，創下歷史新高，也成為生技股中的千金股。