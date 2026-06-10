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富邦媒股價上沖下洗 打到將近跌停又大漲逾7%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

電商龍頭富邦媒（8454）近日股價戲劇化大漲，10日因加重處置，每20分鐘撮合一次，今日股價開盤一度重挫至將近跌停的389元，但股價上沖下洗，最近一盤交易達460元高價，上漲33.5元，漲幅7.85%，盤中更達467元高價，富邦媒今日將公布營收，明日將進行除息，能否填息與股價走勢備受矚目。

富邦媒自5月27日股東會後，董事長蔡明忠強調要重回千元榮光，且「爬回千元股」地位，隔日大漲，又因00919建倉，6月初起連續大漲，在最近九個交易日拉出八根漲停，漲幅超過一倍，已自6月5日起至6月18日遭列處置股，改為每5分鐘人工撮合一次且交易有條件預收全部款券，但漲勢不停，昨日因符合特定加重指標，「關禁閉」的管制時間與撮合頻率將雙雙遭到加重監管，撮合拉長至20分鐘一次，且今日起一路實施至6月24日為止。

蔡明忠 營收 富邦媒

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