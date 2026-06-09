正隆5月營收年增12% 鼎基5月合併營收年增58%

正隆（1904）昨（9）日公布5月營收38.4億元，年增12.8％；累計前五月營收為182.2億元，年增6.6％。看好今年隨台灣與大陸需求回溫，加上越南市場持續成長，對營運審慎樂觀。

越南平陽造紙廠第三期工紙產能已順利投產；紙器布局亦同步擴張，南越濱吉廠第二條產線已正式啟用，北越寧平省第六座紙器廠則規劃於2027年完工，預期未來越南紙器總產能將突破10億平方米。

熱可塑性聚氨酯（TPU）高科技膜領導廠鼎基（6585）昨（9）日公告5月合併營收2.8億元，年增58%；累計今年前五月合併營收13.3億元，年增3.6%。在主要核心事業出貨動能延續下，力拚全年營運雙位數成長。

鼎基指出，5月營收亮眼，受惠汽車領域客戶拓展新市場版圖有成，新規格產品持續獲客戶青睞、電子則隨消費性品牌客戶啟動新機備貨潮，及工業應用領域專案陸續出貨，挹注本月業績表現。