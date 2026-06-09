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聯友金屬5月營收創高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

聯友金屬-創（7610）昨（9）日公布5月營收6.15億元，年增462.2%，續創單月新高；累計今年前五月營收達21.77億元，年增435.2%。

法人認為，大陸禁「鎢」、鉬進鎢退效應擴大，聯友、華鉬都可望在這一波稀土爭奪戰中扮演國家隊角色，助攻台鏈搶得稀土先機，營運也可望同步向上。

聯友金屬指出，5月單月及累積合併營收較去年同期分別增加462.2%和435.2%，主要在於鎢製品出貨價格及數量較去年同期增加，加上產品品項增加所致。

展望營運，法人表示，聯友金屬2024年投入鈷製品高值化產線建置，高值化鈷金屬產品 (硫酸鈷)，已於2025年4月量產。鈷粉預計也將出貨，由於該產線產出之高值化鈷金屬產品主要應用於高階合金、精密工具、航太零組件與高性能電池材料，屬於技術門檻高、附加價值高的金屬粉末產品，預估隨複合式鈷金屬產品的多樣化及量產規模提升，將可望進一步挹注整體營收獲利貢獻。

根據國際市場報價及研究分析顯示，2025年國際鎢、鈷金屬供需逐步吃緊，主要由於上游庫存偏低、地緣政策收緊與能源轉型需求推升，加上中國及剛果分別對鎢、鈷等關鍵金屬實施更嚴格出口管制，持續推動漲價趨勢。

在鎢金屬方面，鎢礦端的庫存2025年下半年已降至臨界水位，上游報價維持在高檔，持續推升國際報價。而在鈷金屬方面，在剛果政府緊縮出口管制，而新能源車與儲能需求仍維持增長的雙重壓力下，市場對鈷金屬供需再度緊縮的預期升溫。

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