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向榮生技攜伴 進軍東南亞

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

向榮生技（6794）昨（9）日宣布，與健眾細胞生醫公司簽定授權合約，雙方攜手將向榮生醫的幹細胞新藥、及其相關產品推向越南及東南亞市場。

向榮生技專精於再生醫學幹細胞新藥開發領域，其間質幹細胞新藥ELIXCYTE，用於治療退化性膝骨關節炎的臨床試驗，已於去年11月完成臨床三期最後一位病人之收治，除了有機會依再生雙法申請有附款許可之臨時性藥證外，將於本年追蹤期結束後進行解盲依結果申請藥證。

向榮生技的ELIXCYTE另一項慢性腎臟病臨床試驗，也已完成1/2期結案報告，將朝後續臨床階段推進。向榮另一做為化妝品原物料的幹細胞分泌物高濃度外泌體，更在成功外銷至日本後，於今年初獲得菲律賓食品藥物管理局的化粧品通知核准，為台灣首家且目前唯一取證者。

東南亞 生技 幹細胞

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