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南寶合併營收寫最強5月
南寶（4766）昨（9）日公布5月合併營收22.04億元，年增12.3%，同期新高；前五月累計營收103.26億元，年增8.65%，亦為同期新高。南寶表示，受原物料價格波動及產品調漲預期影響，客戶提前備貨，加上拓展新客戶有成，帶動南寶單月、前五月累計營收雙創同期新高。
南寶表示，面對全球政經情勢變化等不確定性，在鞋材業務持續爭取更多訂單份額，持續開發新產品與應用，目標今年營收再創新高。在發展半導體特化領域亦持續順利推進，南寶已開始出貨給合資公司新寳紘科技並貢獻營收，隨認證進度推進，今年營收將逐步提升。
全球原物料成本攀升，南寶持續優化營運與產品結構，以減緩對獲利面的衝擊，並積極確保上游原物料供應穩定。同時，南寶也與客戶保持密切溝通，合理反映成本壓力，全力維持出貨穩定。
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