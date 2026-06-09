第一銅5月、前五月業績 雙位數成長

第一銅（2009）宣布，AI算力與散熱需求暴增，將投入AI伺服器、半導體相關產品開發與製造，其中，伺服器內散熱片厚板產品，將列為開發重點，也將投入半導體產品研發高強度、高耐軟化、低內應力，供應高階產品需求。

第一銅昨（9）日同步公布5月營收2.9億元、年增12.54%；累計前五月營收13.8億元、年增21.8%；法人評估，第一銅躋身AI供應鏈，繳出雙位數成長佳績，隨著產品結構調整與市場布局展現，將進入收成期。

值得注意的是，線纜大廠華榮與第一銅互為大股東，其中，華榮持有第一銅股權近四成，將母以子貴外，雙方也有望攜手擴大切入AI伺服器相關領域。

法人指出，第一銅過去較偏向傳統銅加工產業，但近年已逐步朝AI伺服器散熱、高階半導體、變壓器及軍工等高附加價值領域轉型。從前五月營收年增21.83%的表現來看，轉型效益已開始反映在營運成果上。

根據市場趨勢分析，第一銅成長動能來自AI伺服器與資料中心建設。隨著AI算力需求快速提升，無論是輝達（NVIDIA）Blackwell架構，或未來Rubin世代產品，都需要更高電流傳輸與更強散熱能力，使得高階PCB厚銅板、散熱銅片、均熱板及各類高導熱銅材需求快速增加。

傳統伺服器PCB多數僅有八至16層，但AI伺服器板材已提升至28至46層以上，同時採用2oz至4oz甚至更厚規格銅箔，以因應高功率運算產生的熱能與電流負載，帶動高階散熱銅板及厚銅材料需求同步成長。