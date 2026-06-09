快訊

美軍阿帕契遭擊落 美伊停火岌岌可危？川普：必須回應

聽新聞
0:00 / 0:00

第一銅5月、前五月業績 雙位數成長

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

第一銅（2009）宣布，AI算力與散熱需求暴增，將投入AI伺服器、半導體相關產品開發與製造，其中，伺服器內散熱片厚板產品，將列為開發重點，也將投入半導體產品研發高強度、高耐軟化、低內應力，供應高階產品需求。

第一銅昨（9）日同步公布5月營收2.9億元、年增12.54%；累計前五月營收13.8億元、年增21.8%；法人評估，第一銅躋身AI供應鏈，繳出雙位數成長佳績，隨著產品結構調整與市場布局展現，將進入收成期。

值得注意的是，線纜大廠華榮與第一銅互為大股東，其中，華榮持有第一銅股權近四成，將母以子貴外，雙方也有望攜手擴大切入AI伺服器相關領域。

法人指出，第一銅過去較偏向傳統銅加工產業，但近年已逐步朝AI伺服器散熱、高階半導體、變壓器及軍工等高附加價值領域轉型。從前五月營收年增21.83%的表現來看，轉型效益已開始反映在營運成果上。

根據市場趨勢分析，第一銅成長動能來自AI伺服器與資料中心建設。隨著AI算力需求快速提升，無論是輝達（NVIDIA）Blackwell架構，或未來Rubin世代產品，都需要更高電流傳輸與更強散熱能力，使得高階PCB厚銅板、散熱銅片、均熱板及各類高導熱銅材需求快速增加。

傳統伺服器PCB多數僅有八至16層，但AI伺服器板材已提升至28至46層以上，同時採用2oz至4oz甚至更厚規格銅箔，以因應高功率運算產生的熱能與電流負載，帶動高階散熱銅板及厚銅材料需求同步成長。

營收 全家 健康

延伸閱讀

王品5月合併營收創新高

王品營收／母親節帶旺 5月23.6億元創歷史新高

揚秦營收╱5月突破3億元 創單月歷史新高

晶華營收／5月5.9億元、年增2.23%創同期新高 麗晶精品母親節檔期助攻

相關新聞

群益證獲利／自結連兩月賺逾20億元 前五月稅後純益74.9億元

台股5月量價齊揚，帶動證券商獲利同步水漲船高。群益金鼎證券（6005）自行結算5月稅前純益22.5億元，稅後純益20.02億元，較去年同期大幅成長325.7%，連續兩個月維持20億元以上高檔水準。

豐泰獲利／自結前五月淨賺12.09億元 EPS 1.22元

豐泰（9910）9日公布5月自結損益資訊，5 月合併營業利益為3.72億元；累計前五月合併營業利益為15.06億元；5 月合併稅前盈餘為3.96億元，累計前五月合併稅前盈餘為17.27億元；累計前五月稅後純益為12.09億元，每股純益為1.22元。

永冠營收／5月7.6億元 月減0.58%、年增14.3%

永冠-KY（1589）9日公告5月合併營收7.6億元，月減0.58%，年增14.31%；累計今年前5個月合併營收32.59億元，年增9.04%。

廣華營收／5月4.26億元 月減6.86％、年增6.24％

廣華-KY（1338）受到五一黃金周長假導致工作天數較少，以及部分新產品出貨對帳跨月、遞延認列的短期影響，115年5月合併營收為新台幣4.27億元，較上月營收減少6.86％，較去年同期增加6.24％。累計115年1至5月合併營收為新台幣20.53億元，較去年同期減少1.44％。

麗清營收／5月7.32億元、月增6.63％ 車用及 AI 機器人雙軌助攻下半年

麗清（3346）5月合併營收達7.32億元，較上月成長6.63％，年減13.7%，累計2026年1至5月合併營收31.13億元，較去年同期減少13.74％。麗清表示，5月營收較上月成長，主要受惠華域視覺、海拉、廣州小糸等主要客戶對LED車燈模組拉貨動能增溫，加上頭燈控制器出貨表現穩步回升，推升整體產能稼動率維持一定水準之上，帶動單月營收。

麗清營收／5月7.32億元、月增6.63％ 車用及 AI 機器人雙軌助攻下半年

麗清（3346）9日公布2026年5月合併營收達7.32億元，較上月成長6.63％。法人看好車用及AI機器人雙軌布局，助攻下半年營運向上成長。累計2026年1至5月合併營收31.13億元，較去年同期減少13.74％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。