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廣華營收／5月4.26億元 月減6.86％、年增6.24％

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

廣華-KY（1338）受到五一黃金周長假導致工作天數較少，以及部分新產品出貨對帳跨月、遞延認列的短期影響，115年5月合併營收為新台幣4.27億元，較上月營收減少6.86％，較去年同期增加6.24％。累計115年1至5月合併營收為新台幣20.53億元，較去年同期減少1.44％。

廣華表示，5月營收受到五一長假及對帳時間差影響呈現小幅月減，但從產品結構來看，受惠於日系核心客戶豐田（Toyota）及德系豪華品牌奧迪（Audi）新車款上市，帶動旗下高毛利「真木（Real Wood）系列」高階內飾產品的拉貨動能依序強勁，加上出口美國市場端的需求持續維持穩定，不僅為公司整體產品結構優化打下堅實基礎，亦有效確保了整體毛利率表現精進。

觀察中國大陸最新公布的5月汽車交付數據，本土市場正經歷激烈的產銷大洗牌。造車新勢力陣營呈現兩極化走勢，零跑與蔚來汽車單月交付量年增均突破80%，表現強勁；反之，頭部領導品牌動能放緩，理想汽車受新舊車款交替影響，單月交付量年減逾18%，而龍頭比亞迪（BYD）在基期已高的情況下僅微幅年增0.26%，顯示主流車廠已進入高強度內捲期。

廣華進一步表示，隨著市場集中度進一步向具備供應鏈成本優勢與自主研發實力的龍頭企業傾斜，這將為兼具技術壁壘與規模實力的廣華創造長遠的競爭基礎。面對本土市場價格競爭以及拉貨量波動難以掌控等現狀，廣華採取「重質不重量以及客群多元化」方針，聚焦具備利潤空間且技術壁壘較高的優勢工藝產品，並在接單策略方面鎖定不論是合資或自主品牌之中高階車款以及廣大的日系及韓系海外市場。憑藉領先業界的曲面印刷與智能內飾技術，廣華並持續朝向更多廣受消費者歡迎的品牌車廠(如國內的長安、吉利、奇瑞以及海外如現代起亞集團…等)逐步突破，進行新車型內飾件的同步開發與技術對接。

廣華 營收 奧迪

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