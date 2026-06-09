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麗清營收／5月7.32億元、月增6.63％ 車用及AI機器人雙軌助攻下半年

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

麗清（3346）9日公布2026年5月合併營收達7.32億元，較上月成長6.63％。法人看好車用及AI機器人雙軌布局，助攻下半年營運向上成長。累計2026年1至5月合併營收31.13億元，較去年同期減少13.74％。

麗清表示，5月營收較上月成長，主要受惠華域視覺、海拉、廣州小糸等主要客戶對LED車燈模組拉貨動能增溫，加上頭燈控制器出貨表現穩步回升，推升整體產能稼動率維持一定水準之上，帶動單月營收呈現月增表現。

麗清仍持續推動汽車事業接單結構優化策略，除穩固既有中國大陸市場客戶合作基礎外，亦積極擴大非大陸區域市場接單比重，並聚焦高附加價值產品與較佳訂單組合，以提升整體營運品質與獲利結構。

近期美方將台灣汽車零組件232關稅由27.5％調降至15％，有助改善台灣汽車零組件廠切入北美供應鏈之接單條件，亦可望帶動北美客戶對旗下頭燈控制器備貨需求，以及拓展LED車燈模組接單具正面助益。

不僅如此，麗清亦積極拓展人形機器人與四足機器人等AI實體機器人應用市場，旗下機器人關節控制模組已成功進入智能機器人及機器狗供應鏈，預計今年第3季起陸續小量出貨，同時仍持續與客戶共同開發新專案，深化產品應用實績與供應鏈合作關係。未來麗清將持續運用在車用電子領域累積之研發設計、製造管理與品質控管能力，延伸布局AI實體機器人相關應用，期望為集團中長期營運開創新成長局面。

展望下半年營運，麗清將持續朝營運逐季優化目標推進，除持續針對汽車事業推動接單組合優化與高附加價值產品布局外，隨著墨西哥新廠預計於今年下半年投入營運，將有助於強化集團在北美市場的在地供應能力，提升對客戶需求之即時反應與接單彈性，並朝擴大海外市場業務、提升營收規模及改善獲利結構等目標穩步邁進。另一方面，麗清亦持續推進機器人關節控制模組新應用布局，透過汽車電子與AI機器人雙軌發展策略，逐步強化集團營運韌性與中長期成長動能。

營收 機器人 麗清

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