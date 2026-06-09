快訊

115分科測驗／自然三科總複習！科學時事全掌握 北一女師曝1步驟物理多得分

傅子純急性白血病驟逝…醫：最常見的健康迷思 是把「疲勞」視為正常

梅雨還沒走 高雄那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林5區明停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明營收／5月151億元 月增6.16%、年增22.22%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）5月單月營收151.04億元，較4月營收增加8.77億元，增幅為6.16%，較去年同期營收增加27.46億元，增幅為22.22%。

陽明本期營收主因市場運價回升，使合併營收較4月142.28億元增加8.77億元，增幅為6.16%。

受惠於客戶重建庫存帶動生產與新訂單成長，2026年5月製造業PMI除中國大陸表現持平外，主要經濟體多維持在擴張區間。經濟合作與發展組織（OECD）於2026年6月發布《經濟展望》報告，指出受中東地緣政治衝突推升能源價格及供應鏈不確定性之影響下，預估今年全球經濟成長將放緩至2.8%，貿易成長約3.1%；若相關衝突持續延續，恐進一步影響經貿成長動能。

現階段航運市場變化仍受地緣政治衝突、能源成本上升及美國關稅政策變化等關鍵因素影響；為因應成本上升壓力與潛在供應鏈中斷風險，歐美進口商普遍採取提前拉貨策略，推升訂艙需求，促使艙位供應趨緊，並進而支撐近期運價走強趨勢。

陽明 營收 陽明海運

延伸閱讀

萬海營收／5月138億元 月增6.75%、年增22.9%

中菲行營收／5月32.4億元、年增39% 創近四年新高　

虎山營收／5月自結1.5億元 年增24%

長榮營收／5月346.56億元 月增10.51%、年增突破3成

相關新聞

永冠營收／5月7.6億元 月減0.58%、年增14.3%

永冠-KY（1589）9日公告5月合併營收7.6億元，月減0.58%，年增14.31%；累計今年前5個月合併營收32.59億元，年增9.04%。

廣華營收／5月4.26億元 月減6.86％、年增6.24％

廣華-KY（1338）受到五一黃金周長假導致工作天數較少，以及部分新產品出貨對帳跨月、遞延認列的短期影響，115年5月合併營收為新台幣4.27億元，較上月營收減少6.86％，較去年同期增加6.24％。累計115年1至5月合併營收為新台幣20.53億元，較去年同期減少1.44％。

麗清營收／5月7.32億元、月增6.63％ 車用及 AI 機器人雙軌助攻下半年

麗清（3346）5月合併營收達7.32億元，較上月成長6.63％，年減13.7%，累計2026年1至5月合併營收31.13億元，較去年同期減少13.74％。麗清表示，5月營收較上月成長，主要受惠華域視覺、海拉、廣州小糸等主要客戶對LED車燈模組拉貨動能增溫，加上頭燈控制器出貨表現穩步回升，推升整體產能稼動率維持一定水準之上，帶動單月營收。

麗清營收／5月7.32億元、月增6.63％ 車用及 AI 機器人雙軌助攻下半年

麗清（3346）9日公布2026年5月合併營收達7.32億元，較上月成長6.63％。法人看好車用及AI機器人雙軌布局，助攻下半年營運向上成長。累計2026年1至5月合併營收31.13億元，較去年同期減少13.74％。

陽明營收／5月151億元 月增6.16%、年增22.22%

陽明海運（2609）5月單月營收151.04億元，較4月營收增加8.77億元，增幅為6.16%，較去年同期營收增加27.46億元，增幅為22.22%。

長興營收／5月38.6億元 年增14.88%、月減約8.81%

長興（1717）9日公告5月營收38.6億元，年增14.88%、月減約8.81%；前五月累計營收183.3億元，年增6.81%。長興日前表示，三大部門材料出貨升溫，並預期今年半導體封裝材料將逐季成長，下半年出貨可望逐步放大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。