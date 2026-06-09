陽明營收／5月151億元 月增6.16%、年增22.22%

陽明海運（2609）5月單月營收151.04億元，較4月營收增加8.77億元，增幅為6.16%，較去年同期營收增加27.46億元，增幅為22.22%。

陽明本期營收主因市場運價回升，使合併營收較4月142.28億元增加8.77億元，增幅為6.16%。

受惠於客戶重建庫存帶動生產與新訂單成長，2026年5月製造業PMI除中國大陸表現持平外，主要經濟體多維持在擴張區間。經濟合作與發展組織（OECD）於2026年6月發布《經濟展望》報告，指出受中東地緣政治衝突推升能源價格及供應鏈不確定性之影響下，預估今年全球經濟成長將放緩至2.8%，貿易成長約3.1%；若相關衝突持續延續，恐進一步影響經貿成長動能。

現階段航運市場變化仍受地緣政治衝突、能源成本上升及美國關稅政策變化等關鍵因素影響；為因應成本上升壓力與潛在供應鏈中斷風險，歐美進口商普遍採取提前拉貨策略，推升訂艙需求，促使艙位供應趨緊，並進而支撐近期運價走強趨勢。