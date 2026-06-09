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中興電營收／電力設備市場旺！5月23.92億元 續創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

中興電（1513）9日公告，5月營收23.92億元，年增3.62%；累計今年前五月營收111.9億元，年增2.33%，單月、累月均創同期新高。

中興電受惠台電強韌電網計畫、AI產業帶動，市場動能豐沛，今年以來、幾乎每月營收都繳出創同期新高的好成績。中興電表示，尤其AI產業發展對電量以及電力的穩定性要求愈來愈高，而這些都會反映在重電業務上。

中興電表示，目前在手訂單量約400億元，其中部分訂單能見度到2031年，預估今年目標新接訂單為200~250億元。

中興電指出，今年各事業處都有明確的規劃，成長動能都相當好，以重電業務來看，台電拉貨遞延狀況已經緩和，而國內半導體晶圓大廠擴廠強勁，新建的六個廠中，中興電的GIS開關設備已經取得認證，為合格設備供應商，預計第4季出貨，整體而言，預期明年半導體應用營收有3~5%的成長。

另一方面，AI發展對空調與發電機業務也帶來良好的市場動能，中興電指出，中興電空調與發電機業務切入多年，一直都有提供給AIDC，中華電信（2412）也是客戶，今年還會評估啟動AIDC統包建置相關業務。

氫能事業方面，中興電表示，儘管現階段對公司獲利貢獻還不顯著，但今年是關鍵的一年，主要是台灣對綠電需求增高，像風力、太陽能等是間接性能源，而氫能擁有很好的切入市場的利基，今年下半年會進行氫能發電，開始提供具有國際認證、減碳效益跟減碳的綠電服務，未來視執行情況加大投資。

營收 中華電信 台電

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