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晶華營收／5月5.9億元、年增2.23%創同期新高 麗晶精品母親節檔期助攻

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶華（2707）9日公告5月營收創下同期新高，在餐飲需求暢旺以及麗晶精品母親節檔期營業額大幅成長兩成的利多之下，集團合併總營收來到5.9億元，較去年同期成長2.23%。累計前五月合併總營收為30.5億元，較去年同期成長3.63%，亦創同期新高。

展望後市，即將到來的端午連假以及7至8月份的暑假，向來是國旅的重要檔期，集團旗下台南、蘭城和太魯閣晶英、以及礁溪與北投晶泉丰旅皆已陸續推出各式親子住房專案和夏日限定遊程搶市，整體訂房率上看八成五。

此外，國際商務活動持續熱絡，6月初甫落幕的台北國際電腦展（COMPUTEX）以及即將到來的國際扶輪社年會，亦吸引大量海外商務旅客來台，在兩大國際會展的加持之下，台北晶華酒店的住房率與平均房價也同步提升，並帶動餐飲、宴會及精品的消費需求，有望創下另一波業績高峰，也為第2季客房營收打下穩固基礎。

台北晶華以及台南晶英的端午節粽禮，由於提前鎖定企業福委大單、加上節日自用送禮需求增加，整體業績有望突破去年。而針對畢業季推出的「謝師宴」專案，亦在傳統的國、高中以及大專院校之外，吸引到許多高桌價EMBA畢業生的青睞，接單桌數與客單價齊揚。加上台北晶華與日本BLANCA巴斯克起士蛋糕以及「冠軍蛋包飯」聯手的快閃活動大受歡迎，6月餐飲營收成長可期。7月另有韓國米其林三星主廚姜珉求Mingoo Kang副品牌MAMALEE的韓式小菜盛宴以及去年風靡市場的Tacubo霜淇淋的回歸，勢必將再掀餐飲消費熱潮。

集團旗下的晶英、晶泉丰旅與捷絲旅品牌也將與台北晶華酒店聯手參加7月的台北國際夏季旅展和8月的台灣美食展，推出多款優惠的餐飲以及旅遊住宿券，提供消費者暢玩台灣時的餐飲與住宿選項，兩檔旅展不但可以為各飯店的暑假營業額增溫，也可以有效帶動下半年的業績成長。

晶華 營收 礁溪

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