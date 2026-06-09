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大亞營收／5月31.35億元、年增21% 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

大亞（1609）9日公告營收，5月營收31.35億元，年增21.98%；累計今年前五月營收146.53億元，年增18.2%，單月、累月均創同期新高。

大亞表示，目前在手訂單逾百億元，持續受惠台電強韌電網計畫，加上銅價維持高檔，倫銅在1.3萬美元，推升營收表現。

大亞表示，AI產業鏈快速發展下，間接帶動電力設備、電線電纜的需求，尤其科技建廠帶動用線需求非常大，像國內晶圓龍頭大廠大部分的建廠用線都由公司提供，每一個新建廠，至少都帶動5～6億元，甚至更多的線纜訂單量，這一塊公司感受非常大，取得訂單量較過去翻倍成長。

漆包線事業上，大亞以「超導熱銅包鋁線」切入無人機市場，並合作馬達廠商。大亞表示，預期無人機市場未來需求仍然強勁，除了國內需求上，也開始要外銷，這些都會帶動漆包線需求，加上去年公司將大陸昆山廠停產後，陸續拿到款項，負擔營運較輕，整體漆包線事業今年沒有悲觀的理由。

至於業外上，大亞表示，大亞創投會持續找尋新的機會，包括低軌衛星、生技醫療、AI相關都會是聚焦重點。綠能事業上，大亞表示，太陽能事業慢慢有曙光，明年預計也會有更多案場陸續加入台電服務平台。

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