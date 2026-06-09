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華榮營收／5月11.19億元、年增7.83% 創單月第三高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

線纜廠華榮（1608）9日公告，華榮5月營收11.19億元，年增7.83%，創歷史單月第三高；累計今年前五月營收56.14億元，年增16.3%，創同期新高。

華榮受惠台電強韌電網計畫，目前在手訂單滿檔，加上銅價維持高檔，倫銅在1.3萬美元，推升營收表現。

線纜業指出，銅價維持高點，對毛利與營收皆有正向幫助，且全球積極發展AI、基礎建設計畫，都拉高對電力設備需求，同步帶旺銅相關應用市場發展。

針對線纜，華榮表示，超高壓電力電纜上，將加速345kV高壓器材第二供應商認證，爭取年度新標案增加工程施工費用；低壓電力電纜上，製造設備陸續電控更新，提升技術及生產效益，擴大半導體相關建廠用線；橡膠電纜方面，華榮表示，工廠已完成更新橡膠押出機。

值得一提的是，除了本業外，華榮近來業外大有看頭，華榮手握金居（8358）、合晶（6182）股票大受惠。據華榮第1季財報，華榮持有金居共約5,862張，帳面金額約13.86億元，每股平均持有均價約236.5元，另持有合晶約5,951張，帳面金額約1.94億元，每股平均持有均價約32.7元。

在AI科技發展下，華榮也同步布局相關領域。華榮表示，將搶進AI高階線纜、擴大半導體領域業務，其中，旗下通信光纜應用於AI算力中心等建設，該公司規劃更新設備並投入智能高芯數蛛網光纜（WTR）。

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