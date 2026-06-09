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鼎基營收／5月2.8億元 年增58% 前五月13.3億元、年增3.5%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

熱可塑性聚氨酯（TPU）高科技膜領導廠鼎基（6585） 9日公告5月合併營收2.8億元，較去年同期成長58%；累計前五月合併營收13.3億元，年增3.5%。該公司看好在主要核心事業出貨動能延續下，力拚全年營運目標朝雙位數成長邁進。

鼎基指出，5月營收亮眼，主要受惠汽車領域客戶拓展新市場版圖有成，新規格產品持續獲客戶青睞、電子則隨消費性品牌客戶啟動新機備貨潮，以及工業應用領域專案陸續出貨，挹注本月業績表現。

至於醫療客戶需求維持高水位，惟部分受到貨櫃調整影響，以致整體單月營收較前月略微減少，但整體訂單能見度仍可看到年底。

總經理林庚賢表示，隨著市場需求朝向系統整合與整體解決方案發展，從單一材料逐漸轉向一站式解決方案，尤其醫療及電子領域客戶需求最為強勁。

鼎基憑藉多年累積的材料科學基礎與技術開發能力，持續整合不同材料平台、生產製程技術及創新應用，協助客戶縮短開發時程並提升產品品質。此策略已獲得市場與客戶高度認同，帶動多項新專案與策略合作持續增加，也成為支撐公司中長期營運動能的核心競爭力。

此外，鼎基將於6月25日進行除息，每股配發4.5元現金股利，現金股息預計於7月16日發放。公司表示，近年轉型聚焦高附加價值產品，隨著產品結構優化及營運體質提升，獲利表現逐步趨於穩定，股利政策亦朝向兼顧股東報酬與企業成長需求方向，近三年現金股利配發率維持70%至80%水準。

營收 鼎基

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