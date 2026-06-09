振大環球營收／5月3.81億元、年減35% 受船期影響短期波動

振大環球（4441）9日公告5月合併營收3.81億元，月減52.35%、年減35.23%；累計前五月營收為30.73億元，年增14.56%。

公司說明，5月營收受到船期安排影響，部分原規劃5月訂單遞延到6至7月交付認列營收，屬於出貨差異所造成的短期波動。目前客戶下單穩定，累計前5月營收仍成長近15%，營收與獲利均維持成長態勢。

法人指出，觀察振大主要客戶需求穩健，公司整體營運處於成長軌道，市場普遍看好振大全年營收維持雙位數成長表現，並預期在產品組合優化及毛利率提升帶動下，上半年獲利表現將維持高檔水準。

展望後市，公司表示，亞馬遜（Amazon）電商服飾受惠於AI精準推薦及網紅經濟效益，帶動需求強勁成長，除既有基本款商品貢獻外，聯名款及代言款亦陸續挹注營收，隨著下半年進入產業傳統出貨旺季，整體營運表現將進一步推升。公司持續聚焦於擴大營收規模、獲利能力成長及增加股利配發水準三大方向，振大對中長期整體營運展望維持正向看法，並看好新產能與新客戶效益逐步發酵，推動營收與獲利持續成長。