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世界健身營收／5月9.95億元、年增7.26% 創單月新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

台灣第一大健身連鎖品牌世界健身-KY（2762），9日公布5月合併營收達9.95億元，月增2.58%，並較去年同期增加7.26%，創單月營收歷史新高。

相較於4月份，世界健身-KY的主要成長動能來自於教練課程收入的成長，較上月大增。世界健身-KY累計今年前五月營收則為47.77億元，年增9.15%，會員收入的增長是成長主力，年增幅度近12%。

在營運擴展方面，世界健身-KY台北士林、台北汐科兩家店已於5月份展開預售，加上稍早於先前就開始預售的台南中華東、苗栗中正、內湖星雲，預料這5家店即將於下半年為世界健身-KY營運帶來新的成長動能。

此外，世界健身-KY已於稍早宣布與全球健身賽事領導品牌HYROX攜手策略合作，預期世界健身-KY透過旗下各店建置HYROX專屬功能性訓練空間及舉辦HYROX訓練營、開立專屬課程等嶄新的項目導入下，將吸引新會員入會及帶動教練課程銷售成長可期。

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