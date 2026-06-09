廣越營收／5月16.35億元、年減9.95% 仍創同期次高

廣越（4438）9日公告5月合併營收16.35億元，年減9.95%，但仍為歷史同期次高水準；累計前五月合併營收達59.14億元，較去年同期成長4.45%，創歷史同期新高，顯示公司整體營運規模仍維持穩健成長趨勢。

廣越表示，5月營收年減主要受到船期調整影響，部分原訂於5月出貨訂單延至6月初出貨。公司指出，相關影響主要屬出貨時點差異，後續將依品牌客戶訂單與出貨安排，持續掌握第2季至第3季傳統旺季出貨節奏。

從累計營收表現來看，廣越前5月營收仍較去年同期成長並創下歷史新高，反映品牌客戶庫存調整後，累計成長動能延續。廣越指出，近年公司持續推動效率改革，聚焦接單品質、產能配置、製程效率與資本運用效益，目標並非單純追求營收規模擴張，而是透過營運管理優化，優化整體營運品質與獲利結構。

展望後續，廣越表示，第2季至第3季為公司主要出貨旺季，公司將持續依品牌客戶需求、產品類別與銷售市場，彈性配置越南、中國大陸、羅馬尼亞及約旦等生產基地。在全球關稅政策、匯率波動及終端需求仍具不確定性的環境下，品牌客戶對供應商的評選標準已從單一成本考量，轉向交付穩定性、多產地配置能力、品質控管及長期合作可靠度。廣越將持續透過多產地布局、產品組合優化與營運效率提升，強化中長期競爭力與營運韌性。