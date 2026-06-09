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達欣工股東會／通過配發4.6元現金 董座王人正：後續工程案將擇優布局

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
達欣工程資深副總經理暨發言人陳士修表示，今年達欣工在新建案入帳上，將持續擁有南港「達欣東匯」交屋挹注，該案大部分已在首季認列，少部分將持續貢獻第2季營運，預計上半年全數挹注完畢。記者陳美玲／攝影
達欣工程資深副總經理暨發言人陳士修表示，今年達欣工在新建案入帳上，將持續擁有南港「達欣東匯」交屋挹注，該案大部分已在首季認列，少部分將持續貢獻第2季營運，預計上半年全數挹注完畢。記者陳美玲／攝影

達欣工程（2535）9日股東會承認去年財報，並通過每股配發4.6元現金股利；達欣工程董事長王人正表示，達欣工去年在廠房收益，加上新建案完工入帳下，推升2025年全年營收達220.72億元、年增率達50.2%，稅後純益達16.9億元、年成長率達24.8%，每股純益達6.5元、優於2024年5.21元。

王人正指出，今年在AI高需求帶動下，達欣工不僅將同步衝刺廠房工程，且工程案將擇優布局。

不過王人正表示，雖然達欣工去年營運有不錯表現，但企業營運要不斷成長，還是要整體大環境；以目前來看，包括兩岸關係、美國對外政策，以及今年底國內的選舉等，都是外在環境干擾的變數，但對達欣工來說，公司一定會走在產業發展的第一線，因此順應時勢、快速做調整，會是公司因應外在變化的決策原則。

達欣工程9日股東會通過每股配發4.6元現金股利，配息率高達88.3%；9日隨著台股反攻1,201.66點號角，最終股價也大漲5.96%，收在90.70元、上漲5.1元，以9日收盤價計算，若後續順利填息，現金殖利率達5.07%。

達欣工9日股東會同步改選董事，新任董事包括王人正、王人治、戴立俊、丁予康，以及三位獨董王金山、林信成、林安惠，共七席董事。

達欣工程資深副總經理暨發言人陳士修表示，今年達欣工在新建案入帳上，將持續擁有南港「達欣東匯」交屋挹注，該案大部分已在首季認列，少部分將持續貢獻第2季營運，預計上半年全數挹注完畢。

達欣工首季營收在「達欣東匯」貢獻，單季營收達71.589億元、年增55.57%，稅後純益達7.48億元，年增率高達1.77倍，每股純益達2.88元，首季營運再創單季新高。

達欣工程董事長王人正9日在股東會後表示，今年在AI高需求帶動下，達欣工不僅將同步衝刺廠房工程，且工程案將擇優布局。記者陳美玲／攝影
達欣工程董事長王人正9日在股東會後表示，今年在AI高需求帶動下，達欣工不僅將同步衝刺廠房工程，且工程案將擇優布局。記者陳美玲／攝影

達欣 股利

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