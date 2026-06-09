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力麗股東會／今年營運可望優於去年 虧損部門停產、新品量產助攻

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
力麗暨力鵬董事長郭紹儀表示，力麗、力鵬今年營運應會比去年好，主要是長期虧損部門已於去年底全數提列停產，細丹尼紗及新產品開發也已逐步量產，營運改善效果將逐步顯現。力麗／提供
力麗暨力鵬董事長郭紹儀表示，力麗、力鵬今年營運應會比去年好，主要是長期虧損部門已於去年底全數提列停產，細丹尼紗及新產品開發也已逐步量產，營運改善效果將逐步顯現。力麗／提供

力麗（1444）、力鵬（1447）9日召開股東會。力麗暨力鵬董事長郭紹儀表示，去年受到國際政經局勢動盪，加上美國總統川普的關稅政策、多國領袖的輪替、中東戰火的衝突，使得全球供需趨於保守，並使使供應鏈快速轉移。展望今年，力麗、力鵬今年營運應會比去年好，主要是長期虧損部門已於去年底全數提列停產，細丹尼紗及新產品開發也已逐步量產，營運改善效果將逐步顯現。

力麗股東會通過去年財報，全年合併營收71.13億元，較前一年減少13.99%，稅後淨損7.72億元，每股虧損0.78元。主要銷售產品包括加工絲4萬3,671噸、瓶用酯粒2萬8,712噸、聚酯粒3,001噸、聚酯原絲3,186噸等。力麗表示，去年全球經濟環境仍受地緣政治風險、通貨膨脹及貨幣政策影響，整體市場需求復甦動能有限，產業競爭持續激烈。公司營運受到終端需求疲弱、同業價格競爭及能源與原物料成本波動等因素影響，整體營運表現承受壓力。

面對市場環境變化，力麗表示，公司將持續進行產品結構調整，朝高附加價值及差異化產品發展，並透過市場分散策略及營運調整措施降低外部環境波動影響。

力鵬股東會亦通過去年財報，全年合併營收278.59億元，年減20%，稅後淨損8.37億元，每股淨損0.97元。主要銷售產品包括尼龍粒5萬1,062噸、尼龍絲1萬2,376噸、平織布5,062萬碼、針織布631噸等。

力鵬表示，去年面對國際政經情勢動盪及市場需求保守，公司採取低庫存策略，強化原料成本管理，並以訂單式生產模式推動全產全銷，以降低關稅、能源成本及匯率波動帶來的影響。同時擴大布局新興市場，透過精緻化、差異化、客製化及快速反應的一條龍產線，爭取供應鏈移轉帶來的轉單商機。

力麗 股東 股東會

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