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BOT 工程會計認列 可寧衛5月營收暴衝兩倍、股價急拉漲停
可寧衛*（8422）5月營收達12.73億元，創單月新高，月增227.59%，年增199.61%，不過公司指出，營收爆發是BOT工程的會計認列效果；前五月營收27.76億元，年增19.42%。可寧衛股價9日仍跳空開高，並急拉至漲停板29.6元，站上季線關卡，漲停排隊買單超過2.1萬張。
可寧衛指出，5月營收大增，主因南區焚化爐BOT案依IFRIC 12會計處理，每月按工程進度認列成本，並同步依成本金額認列工程收入，該項目未產生毛利，屬會計認列收入，並未貢獻獲利。
公司指出，南區焚化爐BOT案，與台灣人壽合資150億元打造，自今年1月接手舊廠管理後，3月營運已趨於穩健，預計3年後新廠正式商轉，屆時日處理量達1,350噸、年發電量3.5億度，將成為廢棄物處理與電力收入的雙核心。
目前可寧衛擁有兩座民營事廢掩埋場，剩餘量能仍可支撐10到15年處理需求，為集團提供穩健獲利護城河。
展望下半年，可寧衛表示，高雄205兵工廠土地汙水與整治工程第二、三區預計於年中重新啟動。循環經濟部分，子公司大承再生粒料廠預計下半年試產，月處理量達9,000噸，將結合轉投資吉鼎的第2條CLSM產線，將汙泥與營建廢棄物轉化為低碳混凝土。
能源事業方面，觀音SRF（固體再生燃料）電廠進度有望於下半年完工，加上高雄彌陀70MW綠電案場已併網，集團亦積極爭取第2階段70MW的許可申請。
可寧衛為台灣有害事業廢棄物處理龍頭，固化處理量達業界第二名的五倍，具極強市場領導地位。
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