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金控股東會周五登場！國泰金衝破百元、富邦金站上120元
台股9日盤中上漲逾900點，12日將迎來金控超級股東會，上市金融指數率先大漲超過4%，國泰金（2882）、凱基金（2883）大漲逾7%，國泰金再度衝破百元大關，富邦金（2881）大漲逾6%，再創新高，站上120元。永豐金（2890）也上漲逾6%，台新新光金（2887）上漲逾5%。
多家金控12日將召開股東會，包括國泰金、富邦金、中信金（2891）、玉山金（2884）、台新新光金、凱基金、元大金（2885）等七家金控股東會同日登場；今年股東會重頭戲除各家股利案外，各家金控董總對未來營運展望看法，將是市場焦點。
群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，金融股走勢強勁，因為AI帶動股市狂潮，許多金控公司的帳面金融資產大幅增值，帶動獲利爆發。
國泰金今年前四月累計稅後純益459.3億元，每股盈餘（EPS）3.12元。子公司國泰人壽今年前四月累計獲利259.4億元，截至5月底，股票未實現獲利更已超過2,700億元，隨著台股維持高位，將強化國壽的投資收益，貢獻損益與淨值。
富邦金旗下富邦人壽第1季在台股多頭行情帶動下，投資大豐收，國內股票報酬率達40.18%，績效超越大盤指數，成為第1季獲利成長最大動能。富邦金控第1季稅後純益335.5億元，每股稅後純益2.4元。
法人分析，國泰金今年有望在既有的銀行和保險雙引擎之上，全力衝刺資產管理業務，為集團獲利第三引擎；富邦金今年持續延續「金金併」的合併綜效，擴大客戶規模，人壽方面將推出創新數位服務、銀行加速AI發展與拓展海外市場、證券全面推動財管轉型。
國泰金今一度攻上103.5元，衝破百元關卡，凱基金則再刷波段新高，衝達28.9元，富邦金攻高至124元，上漲約6%，創新高。
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