金控股東會周五登場！國泰金衝破百元、富邦金站上120元

台股9日一掃昨日的下跌陰霾，金融類指數更是再度漲破歷史高點，截至上午10點半，盤中來到2,991.3點，上漲143.82點，漲幅達5.05%，其中又以國泰金（2882）盤中最高上漲到103.5元，漲幅8.6%為最多，富邦金（2881）最高上漲到124元、漲幅7.8%，雙雙創下歷史新高，成為金融類股上漲的領頭羊，其他如凱基金（2883）、永豐金（2890）、台新新光金（2887）和聯邦銀（2838）漲幅也都有5%以上。

2026-06-09 10:52