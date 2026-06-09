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金融股指數再噴發創新高 國泰金、富邦金成領頭羊
台股9日一掃昨日的下跌陰霾，金融類指數更是再度漲破歷史高點，截至上午10點半，盤中來到2,991.3點，上漲143.82點，漲幅達5.05%，其中又以國泰金（2882）盤中最高上漲到103.5元，漲幅8.6%為最多，富邦金（2881）最高上漲到124元、漲幅7.8%，雙雙創下歷史新高，成為金融類股上漲的領頭羊，其他如凱基金（2883）、永豐金（2890）、台新新光金（2887）和聯邦銀（2838）漲幅也都有5%以上。
富邦金股價年初迄今已超過28.6%，國泰金年初迄今則上漲超過35%，股價皆破百元，綜合市場分析，受惠於全球金融市場多頭，大型金控透過銀行放款、財管業務與海外布局，以及壽險投資收益暢旺，帶動獲利成長，吸引法人資金布局。
其次，各大金控今年公布的獲利亮眼、配息維持具競爭力，且持續看好今年下半年獲利，吸引存股族與法人資金卡位；其三，在漲多的科技股和AI類股面臨回檔修正或高檔震盪時，部分市場資金會轉向防禦族群如金融股，眾多因素導致金融股驚驚漲。
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