智伸科5月合併營收年增27% 精確增21%

汽車零組件廠轉型帶來效益。精確（3162）5月合併營收7.78億元，年增21.9%，再創單月營收歷史新高。累計今年前五月合併營收34.3億元，較去年同期成長8.4%，展現穩健成長態勢。

智伸科受惠於AI伺服器水冷散熱系統關鍵零組件出貨力道持續強勁，合併營收7.61億元較去年同期成長27％，展現高科技核心供應鏈強勁的爆發力。

汽車零組件大廠東陽5月自結合併營收18.48億元，較去年同期成長3%。前五月自結累計合併營收94.87億元。汽車零組件銷美關稅政策拍板定案，市場不確定因素降低，產業重回公平競爭環境，有助訂單回溫，逐步回到正常成長軌道。東陽AM事業5月自結合併營收14.11億元，較去年同期成長7%，前五月自結累計合併營收73.09億元。

精確5月營收創高主要受惠於新能源車電池盒業務持續強勁成長，湖北廠、廣州廠及湖州廠三大生產基地同步放量出貨，在客戶需求持續增加帶動下，推升整體營收表現再攀高峰。

在新能源車領域方面，精確持續擴大客戶版圖。繼新增長安汽車、上海一汽及北京汽車等車廠訂單後，華為汽車的訂單已開始出貨，正式切入中國高端新能源車市場。