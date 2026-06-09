台汽電5月營收年增7.6倍 寬魚增2.2倍

台汽電（8926）昨（8）日公布5月營收72.79億元，年增768.17%，再寫歷史新高紀錄；前五月累計營收277.6億元，年增616.57%，顯示併購效益持續發酵。

台汽電日前因元月起整併三家子公司效應發酵，推升第1季稅後純益衝上15.43億元，年增達337.4%；每股純益（EPS）2.11元，亦寫歷史新高。

台汽電旗下目前共有16家轉投資及再轉投資公司。2026年1月，台汽電收購東電國際所持有的森霸電力、星能電力及星元電力三家民營電廠（IPP）全數股權，對以上三家公司持股比率，分別增至62.5%、60%及64%。並因持股已過半，自今年起，將三家營收併入報表，推升今年營收、獲利大幅增加。此外，轉投資森霸電力二期去年5月起商轉，也大幅挹注獲利。

寬魚（6101）昨（8）日公告，5月營收2.16億元，年增224.28%，累計今年前五月營收9.18億元，年增212.5%。

寬魚表示，5月營收較去年同期遽增，主要是認列K-POP音樂盛典「K-SPARK」票房收入所致。

寬魚表示，「K-SPARK」成功邀請GD首度登上高雄舞台，展現主辦單位在國際藝人資源整合與市場操作上的人脈與實力，此次也吸引大量海內外樂迷來台，全面帶動觀光、住宿與消費動能。