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豐興調降鋼筋、廢鋼價

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（8）日開新盤價，國内廢鋼基價每公噸跌200元、鋼筋跌300元，型鋼持平；盤後鋼筋價格跌破每公噸1.8萬元大關，低價鋼筋下探至1.76萬元，市場氣氛偏空。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原料行情弱化，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼以每公噸388美元交易，美國貨櫃廢鋼跌至357美元，澳洲鐵礦砂由每公噸106.85美元跌至103.2美元。

昨天豐興業務會議拍板，鋼筋與廢鋼雙跌，鋼筋每公噸調降300元、廢鋼下跌200元，鋼筋跌幅高於原料端100元，顯示鋼廠為刺激需求，不得不進一步讓利。

上市鋼廠主管指出，鋼筋弱勢除了受到成本影響外，需求面持續疲弱更是主因，進入第2季後，房建工程開工速度不如預期，加上公共工程進度偏慢，下游盤商與營造廠普遍採取低庫存策略，市場採購意願保守，使鋼筋價格一路承壓。

值得注意的是，近期鋼筋價格跌幅已明顯超過廢鋼跌幅，顯示鋼廠獲利空間正遭到壓縮。雖然進口廢鋼價格較先前高點已有鬆動，國內廢鋼也持續回跌，但相較於鋼筋售價跌勢，原料降幅仍有限，鋼廠成本壓力並未同步解除。

豐興 澳洲 美國

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