王品5月合併營收創新高

餐飲5月營收旺，業績同步報喜。王品（2727）昨（8）日公告5月合併營收23.6億元，年增15.02%，再度改寫單月歷史新高紀錄，除了超越今年2月農曆春節檔期寫下的營收數字，並已連四個月刷新同期新高，氣勢如虹。

王品累計前五月合併營收達107.6億元，年增11.26%，突破百億元大關。另外，王座同日公告5月營收1.7億元，年增30.73%，創下歷年同期新高。

王品台灣事業群5月營收達19.1億元，比去年同期大增逾2億元，年增12.11%，創單月歷史次高紀錄，也是連續4個月創同期新高。台灣事業群累計前5月營收達87.2億元，年增8.98%，持續寫下營運新頁。大陸事業群5月營收為4.5億元，年增29.26%，較去年同期增長1億元，連續第7個月達成雙位數成長幅度，累計前五月營收為20.4億元，年增22.14%。

台灣勞動節連假與母親節聚餐效益，帶動王品集團旗下餐廳業績暢旺，母親節當周末更連續兩天突破新台幣1.1億元，刷新集團單日營收新紀錄。5月「夏慕尼」、「青花驕」、「和牛涮」、「肉次方」、「王品牛排」、「享鴨」6大品牌合計誕生出25家千萬大店。

大陸事業群因應大陸餐飲市場「內卷」，王品積極調整菜單、優化供應鏈、改善成本結構，並提供性價比更佳的產品，成功帶動業績重返成長軌道，並重啟展店腳步，擴大市場影響力。

展望後市，王品看好畢業季、謝師宴及暑假聚餐需求接棒發酵，可望為第2季末至第3季營運增添動能。

至於王座今年受惠旗下品牌展店效益逐步顯現與併購養心餐飲擴張營收規模，營收動能充沛，累計前五月營收8.35億元，年增36.05%。公司表示，第2季迎母親節、端午節及畢業季等聚餐商機，可望延續餐飲消費需求動能，隨著規劃引進新代理品牌加入與策劃IP聯名活動，全年營運穩健向上。