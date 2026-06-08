銀行金控獲利報喜！永豐金翻倍賺逾200億領跑 玉山金續寫新高

銀行型金控獲利飆。永豐金（2890）前五月稅後純益202.91億元，年增近倍；玉山金（2884）也以177.27億元續寫同期新高。儘管兩家金控5月單月獲利均較4月降溫，但在放款、財管及證券業務支撐下，獲利仍維持成長軌道。

以累計前五月來看，永豐金稅後純益202.91億元居冠，年增96%，EPS達1.4元；玉山金稅後純益177.27億元，年增25.3%，EPS為1.1元，兩家均續創歷年同期新高。

不過兩家金控5月獲利同步較4月降溫。玉山金5月單月稅後純益34.86億元，月減16.7%；永豐金5月稅後純益44.58億元，月減8.9%。

玉山金指出，5月獲利下滑主要因放款規模持續成長，子銀行增加正常提存，使銀行獲利月減8.7%至30.99億元；子創投則因評價損失由盈轉虧2.65億元，拖累整體表現。

永豐金則表示，5月獲利較4月略減，主因所得稅費用增加所致。其中永豐銀行5月稅後純益18.22億元，月減8%，主要受到手續費收入減少及提存費用增加影響；永豐金證券則維持高檔獲利，5月稅後純益19.48億元。

從獲利動能來看，兩家金控成長引擎各有不同。玉山金仍以銀行業務為核心，受惠放款成長、財富管理及海外布局帶動，加上前四月證券與創投收益挹注，推升前五月獲利年增逾二成。

永豐金則呈現「銀行、證券雙引擎」格局。旗下永豐銀行前五月稅後純益111.61億元，年增18%；永豐金證券稅後純益62.44億元、年增327%，受惠台股成交熱絡帶動經紀、財管手續費及資本利得同步成長，成為永豐金獲利大幅躍升的重要推手。

展望後市，玉山金日前法說會表示，今年淨利差有望提升至1.35%，並看好手續費收入維持雙位數成長；永豐金則在銀行與證券業務同步成長帶動下，持續朝歷史新高獲利邁進。

兩家銀行型金控在利差、財管與資本市場業務支撐下，今年獲利表現仍值得關注。